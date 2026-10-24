Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

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Samsun'da internet üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden 39 yaşındaki adam, hayatının şokunu yaşadı. Çıplak görüntülerinin çekilerek şantaja uğradığını öne süren adamın, telefonundaki bankacılık uygulamasından zorla 300 bin TL kredi çektirildiği iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 Ekim 2026'da Hornet uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşan 39 yaşındaki M.K.'nin çıplak görüntüleri çekilerek şantaj yapıldığı ve telefonundaki bankacılık uygulamasından zorla 300 bin TL kredi çektirilip paranın şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddia edildi.
- Olayla bağlantılı gözaltına alınan E.Y. (21), M.Ö.K. (22), A.A. (25) ve A.Ç. (23) adlı 4 şüpheliden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
- Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak isteyen 39 yaşındaki M.K., iddiaya göre şantaj ve yağma tuzağına düşürüldü. Buluşma sırasında çıplak görüntüleri çekilen adamın, bu görüntülerle tehdit edilerek bankadan 300 bin TL kredi çekmeye zorlandığı ve paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.
BULUŞMAYA GİTTİ, ŞANTAJLA KARŞILAŞTI
Olay, 22 Ekim'de İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., Hornet isimli uygulama üzerinden tanıştığı kişiyle görüşmek için kendisine verilen adrese gitti.
İddiaya göre, burada çıplak görüntüleri çekilen M.K., görüntülerin kullanılmasıyla tehdit edildi. Şüpheliler, adamın telefonundaki mobil bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çekilmesini sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şikayet üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.Y. (21), M.Ö.K. (22), A.A. (25) ve A.Ç.'yi (23) gözaltına aldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay yerine daha sonra geldiği ileri sürülen A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.