Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

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Samsun'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak isteyen 39 yaşındaki M.K., iddiaya göre şantaj ve yağma tuzağına düşürüldü. Buluşma sırasında çıplak görüntüleri çekilen adamın, bu görüntülerle tehdit edilerek bankadan 300 bin TL kredi çekmeye zorlandığı ve paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.

BULUŞMAYA GİTTİ, ŞANTAJLA KARŞILAŞTI

Olay, 22 Ekim'de İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., Hornet isimli uygulama üzerinden tanıştığı kişiyle görüşmek için kendisine verilen adrese gitti.

İddiaya göre, burada çıplak görüntüleri çekilen M.K., görüntülerin kullanılmasıyla tehdit edildi. Şüpheliler, adamın telefonundaki mobil bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çekilmesini sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.Y. (21), M.Ö.K. (22), A.A. (25) ve A.Ç.'yi (23) gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerine daha sonra geldiği ileri sürülen A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı