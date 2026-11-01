Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

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Bir dönem paraya para demediği öne sürülen sanal alem ünlüsü Yasin Cengiz'in hastane görüntüleri ortaya çıktı. Geçmişte yüz binlerce dolarlık servet iddialarıyla dikkat çeken fenomenin tekerlekli sandalyede görülmesi, sağlık durumuna ilişkin soruları beraberinde getirdi.

MİLYONLAR KAZANDIĞI İDDİA EDİLİYORDU! SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Göbek dansıyla kısa sürede dünya çapında tanınan Yasin Cengiz, bu kez eğlenceli videolarıyla değil, hastanede çekildiği belirtilen görüntüleriyle dikkat çekti. Kayseri Muhabiri'nin aktardığı görüntülerde, fenomenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Cengiz'in kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlandığı ve hareket kabiliyetini kaybettiği de öne sürüldü. Yasin Cengiz'in hastanedeki görüntülerinin yaklaşık üç hafta önce kaydedildiği iddia edildi.

DANSLARIYLA ÜNLÜ OLMUŞTU

Yasin Cengiz, Biser King'in "Dom Dom Yes Yes" şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla tanındı. "Skibidi Dop Dop" dansıyla geniş kitlelere ulaşan fenomen, yemek ve dansı bir araya getirdiği videolarla Türkiye dışında da ilgi gördü. 2023 yılının sonu itibarıyla fenomenin gelirinin 400 bin dolar, toplam servetinin ise yüz binlerce dolar civarında olduğu iddia edilmişti. Yasin Cengiz'in katıldığı etkinliklerde sahne başına yaklaşık 100 bin dolar aldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com