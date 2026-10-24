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Bursa Mudanya'da küflü ürün ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza uygulandı

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Bursa Mudanya'da küflü ürün ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza uygulandı Haber Videosunu İzle
Bursa Mudanya'da küflü ürün ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza uygulandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki emziren annenin sosyal medya ihbarı üzerine işletmede denetim yapıldı. Denetimde eksiklikler tespit edildi ve fırına 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksiklikler tespit edilirken işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. İşletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Olay, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırından peynirli ürün satın alan B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti. Emziren anne olduğunu belirten B.K., yaşadığı durumun kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından endişe gösterdiğini ifade etti.

"Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?"

Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.

B.K., işletme çalışanlarının ürünlerin günlük çıkarıldığını söylediğini, kendisine ise "Almasaydın o zaman" şeklinde karşılık verildiğini ileri sürdü.

İhbar üzerine resmi denetim yapıldı

B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 22 Ekim 2026 tarihinde söz konusu işletmede resmi kontrol gerçekleştirdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbarda, ilimiz Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında satışa sunulan bir ürünle ilgili uygunsuzluk bildirimi alınmıştır.

İhbar üzerine Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, söz konusu işletmede 22.10.2026 tarihinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gıda güvenliği yeniden gündemde

Emziren anne olduğunu vurgulayan B.K., "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi ve gıda güvenliği konusunda denetimlerin artırılmasını istedi.

Gerçekleştirilen denetimin ardından işletme hakkında idari işlem başlatılırken, 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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