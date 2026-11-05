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Ambulansın önünü kesen şüpheli Fatih'te gözaltına alındı, idari para cezası uygulandı

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Fatih'te dün ambulansın önünü kesen şüpheli, sosyal medya görüntülerinin ardından gittiği hastanede gözaltına alındı. Annesi rahatsızlanınca ambulans çağırdığı, geç geldiğini iddia ettiği belirlenen şüpheliye idari para cezası uygulandı; yarın adliyeye sevk edilecek.

Fatih'te ambulansın önünü keserek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Seyyid Ömer Mahallesi'nde bir kişinin ambulansın önünü keserek uygunsuz davranışlarda bulunduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Çalışmada, kimliği tespit edilen M.T. (48) gittiği hastanede ekiplerce yakalandı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin annesinin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdığı, ambulansın geç geldiğini iddia ederek uygunsuz davranışlarda bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli M.T'ye, Karayolları Trafik Kanununun "yayaların zorunlu haller dışında kara yolunda bulunarak trafiği zorlaştıracak, tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden idari para cezası uygulandı.

M.T'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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