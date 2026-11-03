Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile bir araya geldi. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İnan, Altuğ ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

  • Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, AK Parti Genel Merkezi'nde Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile görüştü.
  • Ziyaret, Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.
  • Ziyaretin kapsamı ve görüşmede ele alınan konulara ilişkin açıklama yapılmadı.

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, gerçekleştirdiği ziyaretle gündeme geldi. Müzik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Altuğ, AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile bir araya geldi. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İnan, ünlü sanatçıya teşekkür etti.

GENEL MERKEZDE BİR ARAYA GELDİLER

Hem müzik çalışmaları hem de oyunculuk projeleriyle uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan Emre Altuğ, bu kez siyasi bir ziyaretle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile görüştü.

Gerçekleşen buluşma, İnan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı. İnan, Emre Altuğ'u AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladıklarını belirterek ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

ZİYARETİNİN NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Eyyüp Kadir İnan, paylaşımında, "Müzisyen ve oyuncu Sayın Emre Altuğ'u Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyaretin hangi kapsamda yapıldığına, görüşmede hangi konuların ele alındığına veya herhangi bir proje üzerinde değerlendirme yapılıp yapılmadığına ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Emre Altuğ son olarak Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat vermişti. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin

Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

RAMS Park'a çıkarken yaptığı olay oldu!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkber Biçer:

kesin bir pisliği vardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar

Yolculuk başladı, geliyorlar! Büyük heyecana saatler var

Kocaeli’de motosiklet ve skuterlere trafik yasağı! Valilik saat verdi

Bir ilde motokuryelere trafik yasağı! Valilik saat verdi
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu