Özdağ, Öcalan'ın komisyon üyeliğiyle serbest kaldığını ve villada kalacağını savundu

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil. Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar" dedi.

Dem Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar bir televizyon kanalında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kendisi için hazırlanan yeni bir yere geçtiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Abdullah Öcalan bundan kısa bir süre önce komisyon üyeliğine atandı ve komisyon üyeliğine atandığı an mahkumiyeti sona erdi. Çünkü bir mahkum, yasalara göre komisyon üyesi olamaz. Devletin herhangi bir komisyonunda çalışamaz. Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil.

Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Bu villa, onun için aynı zamanda bir çalışma ortamı olarak tasarlanmış. Bu villada kendisi, yardımcıları, muhtemelen ileride evleneceği, evlenmesi düşünülen kişi özel kalemi olarak da çalışacak. Görüşmelerini burada sürdürecek. Siyasi faaliyetlerini burada sürdürecek.

Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar. Tabii bu arada Abdullah Öcalan'dan öyle talepler geliyor ki ben bile duyduğum zaman, 'Hadi canım, olmaz o kadar!' diyorum. Birazcık daha olgunlaşsın, Abdullah Öcalan'ın bu taleplerini de Türk kamuoyuyla paylaşacağım."

Kaynak: ANKA