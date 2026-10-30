Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

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Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hamid Yorulmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

18 yaşındaki gencin TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında yaşanan tartışma, kısa sürede farklı platformlarda da paylaşılmaya başlandı.

Yayın sırasında bir kişiyle sözlü tartışmaya giren Hamid, kendisine yöneltilen ifadelere sert tepki gösterdi. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında kullandığı argo sözler ise dikkat çekti.

"LAN KEL, RAPORLA RAPORLA!"

TikTok canlı yayınında karşısındaki kişiye tepki gösteren Hamid, "Lan kel, raporla raporla!" ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında öfkesini sürdüren genç, başka bir açıklamasında ise "Kendi karısı pavyonda çalışıyorsa kendisine kalsın, kimse bir şey diyemez. Onun aklını alırım!" sözleriyle karşısındaki kişiye çıkıştı.

Hamid'in canlı yayındaki sert üslubu, Müge Anlı'nın programda kendisine yaptığı uyarıları yeniden akıllara getirdi.

MÜGE ANLI DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Müge Anlı, program sürecinde Hamid'in ekran karşısındaki sakin tavırlarıyla sosyal medyadaki davranışları arasındaki farklılığa dikkat çekmişti.

Canlı yayında Hamid'e neden programda daha sessiz ve tepkisiz kaldığını soran Anlı, genç adamın sosyal medyadaki tutumunu da değerlendirmişti.

Hamid'in arkadaş çevresine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Anlı, sosyal medyada yapılan yorumlardan ve çevresindeki kişilerin yönlendirmelerinden etkilenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

İKİ İŞ TEKLİFİNİ DE DEĞERLENDİRMEDİ

Müge Anlı'nın programında Hamid'in geleceği için çeşitli destek girişimleri de gündeme gelmişti.

Program sürecinde 18 yaşındaki gence, ünlü şef Danilo Zanna'nın da aralarında bulunduğu kişiler tarafından iki ayrı iş teklifi yapılmıştı.

Ancak Hamid'in kendisine sunulan bu fırsatları değerlendirmediği belirtilmişti.

Ayrıca Müge Anlı'nın yönlendirdiği psikologla görüşmeye de gitmediği öğrenilmişti.

"PROGRAMLA DA İŞİM BİTTİ"

TikTok canlı yayınında yalnızca kendisini eleştirenlere değil, Müge Anlı'nın programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Hamid, artık programa katılmayacağını duyurdu.

Genç adam, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin haberi olsun, programa da çıkmayacağım. Programla da işim bitti. Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı'dayım. Buradan gelip yüz yüze atıp tutsun."

Hamid'in bu sözleri, kendisine yönelik eleştirilere doğrudan yanıt vermesi ve programa çıkmama kararını açıklaması nedeniyle dikkat çekti.

İLİK NAKLİ İÇİN BİYOLOJİK BABASINI ARAMIŞTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majör hastalığıyla mücadele ediyor.

İlik nakline ihtiyaç duyan genç, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenmesinin ardından gerçek babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Programda ele alınan olayda Hamid'in annesi Nihal Beyit'in geçmişteki ilişkileri ve biyolojik babanın kimliği araştırılmıştı.

DNA TESTİYLE 18 YILLIK BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Hamid'in biyolojik babasının kimliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan DNA testinin sonucu, Müge Anlı'nın programında açıklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora ilişkin bilgi veren avukat, "Sakallı Hamid" olarak bilinen kişinin genç adamın biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğunu duyurmuştu.

Böylece Hamid'in biyolojik babasının kimliğiyle ilgili yıllardır devam eden belirsizlik sona ermişti.

Ancak biyolojik babanın belirlenmesi, ilik nakli için doku uyumunun sağlandığı anlamına gelmiyor. Hamid'in tedavisi açısından uygun verici bulunması önemini koruyor.

MÜGE ANLI'NIN UYARILARI YENİDEN HATIRLANDI

Hamid'in son canlı yayınında kullandığı ifadeler, Müge Anlı'nın kendisine daha önce yaptığı uyarıların yeniden konuşulmasına neden oldu.

Anlı'nın sosyal medya kullanımı, arkadaş çevresi ve geleceğine yönelik fırsatları değerlendirmesi konusunda uyardığı genç, son açıklamasında programa bir daha çıkmayacağını söyleyerek kararını duyurdu.

Hamid'in bundan sonraki süreçte sağlık mücadelesine ve geleceğine ilişkin nasıl adımlar atacağı ise merak konusu.