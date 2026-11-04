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AK Parti Genel Sekreteri İnan, Alevi-Bektaşi Cemevi Başkanı Ersin'i ağırladı

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'i genel merkezde ağırladı. İnan, sosyal medya paylaşımında ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek birliğin ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu ve Ersin'e teşekkür etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile bir araya geldi.

İnan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Sayın Esma Ersin Hanımefendi'yi Genel Merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Kıymetli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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