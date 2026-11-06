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Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı

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Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı Haber Videosunu İzle
Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı
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Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında ikili mücadelenin ardından çıkan tartışma, tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. Halı sahanın sosyal medya hesabındaki canlı yayına yansıyan görüntülerde, maçı izleyenlerin de kavgaya dahil olduğu, bir kişinin ise elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü.

Ankara'da halı saha turnuvasında iki amatör takımın oyuncuları arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elinde tabanca ile sahaya girdiği görüldü.

İKİLİ MÜCADELE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dün akşam, amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvası maçında ikili bir mücadele sonrası tartışma çıktı. İki takımdaki diğer oyuncuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya döndü. İki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

İZLEYENLER KARIŞTI, BİR KİŞİ SİLAHLA SAHAYA GİRDİ

Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabındaki canlı yayına da yansıyan kavgaya karşılaşmayı izleyenlerin de dahil olduğu görüldü. Görüntüde, bir kişinin de elinde silahla sahaya girdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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