Safranbolu Haberleri - Safranbolu Haber - Haberler

Safranbolu Haberleri
Safranbolu haber, Safranbolu son dakika haberleri ve gelişmeleri.
"Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı
Karabük'teki sempozyumda deri, "zanaat, sanat ve tasarım dili"nde ele alınacak
Safranbolu'da yaşlı ve engellilerin tadilat işlerini meslek liseliler yapıyor
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi
Son dakika haber: Aracını park eden kadın sürücüye saldırı... O anlar kamerada
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı
"Altın Safran Belgesel Film Festivali" fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor
Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar: Bayramda 5 bin ziyaretçi 'Çikolata Müzesi'ni gezdi
Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Düzce ve Bartın'da bayram namazı kılındı
Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
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