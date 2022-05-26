Safranbolu Haberleri - Safranbolu Haber - Haberler

O araç bu sene bordo-maviye boyandı

O araç bu sene bordo-maviye boyandı

"Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı

Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti

Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

Safranbolu'da yaşlı ve engellilerin tadilat işlerini meslek liseliler yapıyor

Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı

Son dakika haber: Aracını park eden kadın sürücüye saldırı... O anlar kamerada

Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar: Bayramda 5 bin ziyaretçi 'Çikolata Müzesi'ni gezdi

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