Safranbolu Haberleri - Safranbolu Haber - Haberler

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Safranbolu Haberleri

Safranbolu haber, Safranbolu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Safranbolu - 2 Saat Önce
Karabük'te yöresel tatlar 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde tanıtıldı

Karabük'te yöresel tatlar "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde tanıtıldı

Safranbolu - 6 Saat Önce
Safranbolu'da öğrenciler gönüllü turizm elçiliği yapacak

Safranbolu'da öğrenciler gönüllü turizm elçiliği yapacak

Safranbolu - 8 Saat Önce
ADÜ Öğretim Görevlisi Taş, sokak şenliklerinde söyleşi gerçekleştirdi

ADÜ Öğretim Görevlisi Taş, sokak şenliklerinde söyleşi gerçekleştirdi

Safranbolu - 9 Saat Önce
Çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar için 'Bahar şenliği' düzenlendi

Çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar için "Bahar şenliği" düzenlendi

Safranbolu - Dün 20:37
Burunlu engerek yılanı doğal ortamında görüntülendi

Burunlu engerek yılanı doğal ortamında görüntülendi

Safranbolu - Dün 19:36
Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı

Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı

Safranbolu - Dün 15:21
Nesli tehlike altında olan Kafkas burunlu engerek Karabük'te görüldü

Nesli tehlike altında olan Kafkas burunlu engerek Karabük'te görüldü

Safranbolu - Dün 14:53
'Şifalı bitki' olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı

"Şifalı bitki" olarak adlandırılan safranın soğan hasadı başladı

Safranbolu - Dün 11:32
O araç bu sene bordo-maviye boyandı

O araç bu sene bordo-maviye boyandı

Safranbolu - Dün 00:59
Karabük'teki festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak

Karabük'teki festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak

Safranbolu - 24.05.2022
Ovacuma vosvosunun rengi bu sene bordo-mavi

Ovacuma vosvosunun rengi bu sene bordo-mavi

Safranbolu - 24.05.2022
O araç bu sene bordo-maviye boyandı

O araç bu sene bordo-maviye boyandı

Safranbolu - 24.05.2022
'Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı' Karabük'te başladı

"Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı

Safranbolu - 23.05.2022

Yöresel ev yemekleri tanıtıldı
Karabük'teki sempozyumda deri, 'zanaat, sanat ve tasarım dili'nde ele alınacak

Karabük'teki sempozyumda deri, "zanaat, sanat ve tasarım dili"nde ele alınacak

Safranbolu - 23.05.2022
Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi

Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi

Safranbolu - 22.05.2022
Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti

Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti

Safranbolu - 22.05.2022
Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Safranbolu - 22.05.2022
Türk kahvesi belgeseli Los Angeles'ta

Türk kahvesi belgeseli Los Angeles'ta

Safranbolu - 22.05.2022
Bu caminin minaresi geri dönüşümden

Bu caminin minaresi geri dönüşümden

Safranbolu - 22.05.2022
Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkaracak' Lezzet Şenlikleri' devam ediyor

Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkaracak' Lezzet Şenlikleri' devam ediyor

Safranbolu - 21.05.2022
'Yazıköy keşkeği' tanıtıldı

"Yazıköy keşkeği" tanıtıldı

Safranbolu - 21.05.2022
Futbol tutkunu 'ihtiyar delikanlılar' halı sahaların tozunu attırıyor

Futbol tutkunu "ihtiyar delikanlılar" halı sahaların tozunu attırıyor

Safranbolu - 21.05.2022
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Safranbolu - 20.05.2022
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Safranbolu - 20.05.2022
Karabük'ün yerel tatları şenlikle tanıtıldı

Karabük'ün yerel tatları şenlikle tanıtıldı

Safranbolu - 20.05.2022
Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Safranbolu - 20.05.2022
Karabük'ün lezzetlerinin sergileneceği Lezzet Şenlikleri'nin ilki başladı

Karabük'ün lezzetlerinin sergileneceği Lezzet Şenlikleri'nin ilki başladı

Safranbolu - 20.05.2022
Bileklerine güvenen Karabüklü öğrenciler derece elde etmek istiyor

Bileklerine güvenen Karabüklü öğrenciler derece elde etmek istiyor

Safranbolu - 20.05.2022
Karabük'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Karabük'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Safranbolu - 19.05.2022
Safranbolu'da 19 mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlandı

Safranbolu'da 19 mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlandı

Safranbolu - 19.05.2022
Atakum Belediyesi'nden 19 Mayıs Videosu

Atakum Belediyesi'nden 19 Mayıs Videosu

Safranbolu - 19.05.2022
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa

Safranbolu - 17.05.2022
23. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda finalistler belirlendi

23. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda finalistler belirlendi

Safranbolu - 17.05.2022
Yurtlarda kalan 28 çocuk Didim'e tatile gönderildi

Yurtlarda kalan 28 çocuk Didim'e tatile gönderildi

Safranbolu - 16.05.2022
2 asırlık konak yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor

2 asırlık konak yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor

Safranbolu - 15.05.2022
Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

Safranbolu - 14.05.2022
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Safranbolu - 14.05.2022
Seyir halindeki tır yandı

Seyir halindeki tır yandı

Safranbolu - 13.05.2022
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Safranbolu - 13.05.2022
Safranbolu'da yaşlı ve engellilerin tadilat işlerini meslek liseliler yapıyor

Safranbolu'da yaşlı ve engellilerin tadilat işlerini meslek liseliler yapıyor

Safranbolu - 12.05.2022
AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti

AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti

Safranbolu - 12.05.2022
Hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Safranbolu - 11.05.2022
Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Safranbolu - 11.05.2022
Karabük'te engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

Karabük'te engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

Safranbolu - 11.05.2022
ENGELLİLER İÇİN ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

ENGELLİLER İÇİN ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

Safranbolu - 11.05.2022
Son dakika haberi! Karabük'te 5 engelliye asker kınası yakıldı

Son dakika haberi! Karabük'te 5 engelliye asker kınası yakıldı

Safranbolu - 11.05.2022
KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI

KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI

Safranbolu - 11.05.2022
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

Safranbolu - 11.05.2022
8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı

8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı

Safranbolu - 11.05.2022
Hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü kaçtı

Hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü kaçtı

Safranbolu - 10.05.2022
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, baba ocağı Karabük'te anıldı

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, baba ocağı Karabük'te anıldı

Safranbolu - 10.05.2022
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Safranbolu - 10.05.2022
Son dakika haberleri | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Safranbolu - 10.05.2022
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı

Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı

Safranbolu - 10.05.2022
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

Safranbolu - 10.05.2022
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Safranbolu - 09.05.2022
Karabük İdman Yurdu FK'dan Vali Gürel ve Başkan Köse'ye ziyaret

Karabük İdman Yurdu FK'dan Vali Gürel ve Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu - 09.05.2022
Son dakika haberi | Karabük'te 13 engelli 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Son dakika haberi | Karabük'te 13 engelli 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Safranbolu - 09.05.2022
Dünya opera tarihine geçen 'La Diva Turca': Leyla Gencer

Dünya opera tarihine geçen "La Diva Turca": Leyla Gencer

Safranbolu - 09.05.2022
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer Karabük'te etkinliklerle anılacak

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer Karabük'te etkinliklerle anılacak

Safranbolu - 09.05.2022
Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu - 08.05.2022
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Safranbolu - 08.05.2022
Safranbolu pandemi öncesi günlerine dönmeye başladı

Safranbolu pandemi öncesi günlerine dönmeye başladı

Safranbolu - 08.05.2022
Son dakika! Bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Son dakika! Bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Safranbolu - 08.05.2022
Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

Safranbolu - 07.05.2022
Son dakika haber | Sürücü ile esnafın park tartışması güvenlik kamerasında

Son dakika haber | Sürücü ile esnafın park tartışması güvenlik kamerasında

Safranbolu - 07.05.2022
Son dakika haber: Aracını park eden kadın sürücüye saldırı... O anlar kamerada

Son dakika haber: Aracını park eden kadın sürücüye saldırı... O anlar kamerada

Safranbolu - 07.05.2022
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Safranbolu - 07.05.2022
EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

Safranbolu - 06.05.2022
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı

Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı

Safranbolu - 06.05.2022
Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı

Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı

Safranbolu - 06.05.2022
Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi

Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı dolu geçirdi

Safranbolu - 06.05.2022
'Altın Safran Belgesel Film Festivali' fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

"Altın Safran Belgesel Film Festivali" fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

Safranbolu - 06.05.2022
Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar: Bayramda 5 bin ziyaretçi 'Çikolata Müzesi'ni gezdi

Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar: Bayramda 5 bin ziyaretçi 'Çikolata Müzesi'ni gezdi

Safranbolu - 05.05.2022
Yoldan çıkan otomobil takla attı

Yoldan çıkan otomobil takla attı

Safranbolu - 05.05.2022
Çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Safranbolu - 04.05.2022
Karabük'te bayramlaşma programları

Karabük'te bayramlaşma programları

Safranbolu - 04.05.2022
Türkiye'nin ilk ve tek kahve müzesi özel müze statüsüne kavuştu

Türkiye'nin ilk ve tek kahve müzesi özel müze statüsüne kavuştu

Safranbolu - 04.05.2022
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Safranbolu - 03.05.2022
Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

Safranbolu - 03.05.2022
Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Safranbolu - 03.05.2022
Safranbolu'da bayram kalabalığı esnafın yüzünü güldürdü

Safranbolu'da bayram kalabalığı esnafın yüzünü güldürdü

Safranbolu - 03.05.2022
Karabük'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajları

Karabük'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajları

Safranbolu - 02.05.2022
Ramazan Bayramı namazı kılındı

Ramazan Bayramı namazı kılındı

Safranbolu - 02.05.2022
Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Düzce ve Bartın'da bayram namazı kılındı

Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Düzce ve Bartın'da bayram namazı kılındı

Safranbolu - 02.05.2022
Tarihi mahalle bahar renklerine büründü, görsel şölen oluştu

Tarihi mahalle bahar renklerine büründü, görsel şölen oluştu

Safranbolu - 01.05.2022
Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü

Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü

Safranbolu - 01.05.2022
İşçi ve emekçi şehri: Karabük

İşçi ve emekçi şehri: Karabük

Safranbolu - 30.04.2022
Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı

Safranbolu Belediyesi vatandaşlara 5 bin maniye domatesi fidesi dağıttı

Safranbolu - 30.04.2022
Kaymakam Türköz, Ünal'ın sahurda misafiri oldu

Kaymakam Türköz, Ünal'ın sahurda misafiri oldu

Safranbolu - 30.04.2022
Kahvenin geçmişine ışık tutan müze 'özel' statüye kavuştu

Kahvenin geçmişine ışık tutan müze "özel" statüye kavuştu

Safranbolu - 30.04.2022
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Safranbolu - 29.04.2022
SAFRANBOLU'DA LOKUM İMALATHANELERİ BAYRAMA HAZIRLANIYOR

SAFRANBOLU'DA LOKUM İMALATHANELERİ BAYRAMA HAZIRLANIYOR

Safranbolu - 29.04.2022
SAFRANBOLU'DA OTEL VE KONAKLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

SAFRANBOLU'DA OTEL VE KONAKLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

Safranbolu - 29.04.2022
Aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı : 2 yaralı

Aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı : 2 yaralı

Safranbolu - 29.04.2022
Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

Safranbolu - 29.04.2022
Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı 'dolu dolu' geçirecek

Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı "dolu dolu" geçirecek

Safranbolu - 29.04.2022
Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı

Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı

Safranbolu - 28.04.2022
Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı

Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı

Safranbolu - 28.04.2022

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