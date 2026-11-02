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Karabük Safranbolu'da Safran Festivali gastronomi atölyeleriyle sürüyor

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Karabük Safranbolu'da Safran Festivali gastronomi atölyeleriyle sürüyor
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uluslararası düzeyde düzenlenen Safran Festivali, ikinci gününde gastronomi atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalarla devam ediyor. Şeflerin hünerlerini sergilediği festival, 4 Kasım'da sona erecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Safran Festivali, ikinci gününde etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamındaki "Gastronomy Living Lab" etkinlik programı, Hıdırlık Seyir Tepesi'nde düzenlenen oturumlar, söyleşiler ve yarışmalarla sürüyor.

Programın ikinci gününde akademisyenler, şefler ve uzmanların katılımıyla "Tarladan Sofraya: Kırmızı Altının İzinde", "Ateşin ve Etin Ustalığı", "Denizden Gelen Lezzetler Sofrası", "Antep'in Ustalığı, Safranbolu'nun Altını", "Dağlardan Denize Safranın Sofrasına" ve "Tebriz'den Safranbolu'ya: Safranın Sofrası" başlıklı sunum ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde safranın bilimsel boyutu, et, balık, hamur işleri ve sebze yemeklerindeki kullanımı ile İran safran kültürü uygulamalı olarak ele alındı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu milli takım seçmeleri ile "Genç Şefler Özel Yarışması-Safranın Sofrası" etkinliklerinin de yapıldığı festivalde, şefler hünerlerini sergiledi.

Safran hasadı, söyleşi, yemek yarışmaları gibi etkinliklerin yapılacağı festival, 4 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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