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Karabük'te Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygı duruşu yapıldı

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Karabük'te, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapıldı. Kemal Güneş Caddesi ile Safranbolu'da vatandaşlar, polis, jandarma, itfaiye, sağlık personeli, inşaat işçileri ve sürücüler de saygı duruşuna katıldı.

Karabük'te, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıldönümünde Karabük'te anıldı. Kemal Güneş Caddesi'nde sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında çalışan işçiler de çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna katıldı.

Safranbolu ilçesinde de sirenlerin çalmasıyla Misak-ı Milli Meydanı'nda bulunan vatandaşlar ile polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personeli saygı duruşunda bulundu. Trafikte seyreden sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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