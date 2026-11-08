UNESCO listesindeki Safranbolu'da tarihi konaklar kar altında kaldı

UNESCO listesindeki Safranbolu'da tarihi konaklar kar altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde tarihi yapılar karla kaplandı. Bağlar bölgesindeki tarihi konakların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede kış manzarası havadan görüntülenirken kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.
Dünyada "en iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan tarihi ilçede kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından Bağlar bölgesinde yer alan tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede oluşan kış manzarası havadan da görüntülendi.
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde ve ilçelerde de kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kaynak: AA