Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UNESCO listesindeki Safranbolu'da tarihi konaklar kar altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UNESCO listesindeki Safranbolu'da tarihi konaklar kar altında kaldı Haber Videosunu İzle
UNESCO listesindeki Safranbolu'da tarihi konaklar kar altında kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde tarihi yapılar karla kaplandı. Bağlar bölgesindeki tarihi konakların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede kış manzarası havadan görüntülenirken kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.

Dünyada "en iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan tarihi ilçede kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından Bağlar bölgesinde yer alan tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede oluşan kış manzarası havadan da görüntülendi.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde ve ilçelerde de kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor31

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'yı kana bulayan katliamcının evinden vahşet çıktı
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ülkeyi kana bulayan katliam böyle başladı