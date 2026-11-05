Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük Safranbolu'da İyilik Var projesiyle gençlere sıra gecesi düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da İyilik Var projesiyle gençlere sıra gecesi düzenlendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İyilik Var projesi kapsamında Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nden hizmet alan gençler için sıra gecesi düzenlendi. Programda gençler türküler ve müzikler eşliğinde eğlenip çiğ köfte yoğurma etkinliğiyle keyifli anlar yaşadı.

Karabük'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması, bireylerin ve kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" projesi kapsamında sıra gecesi düzenlendi.

Safranbolu ilçesinde Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden hizmet alan gençler için Safranbolu Gençlik Merkezi'nde sıra gecesi düzenlendi.

"Lo Majör" müzik ekibi ve kentte yaşayan Adıyamanlıların destekleriyle gerçekleştirilen programda gençler, Anadolu kültürünü, türkülerini ve sıra gecesi atmosferini tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte türküler ve müzikler eşliğinde eğlenen gençler, çiğ köfte yoğurma etkinliğiyle de keyifli anlar yaşadı.

Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürvekili Nurten Danışman, Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Yasin Eren ve Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Recep Karakaş katıldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem