Safranbolu'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostunun bakkalını açık tutuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostu İsmail Turgut'un vefatının ardından kızının ricasını kırmayarak bakkal dükkanını açık tutmaya devam ediyor. Büyük marketlere rağmen varlığını sürdüren dükkanda Aydın, yarım asrı aşan dostluğun hatıralarını yaşatırken müşterilerine ikramlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Safranbolu'nun Aslanlar mevkisinde bulunan bakkal dükkanında yıllardır süren dostluğun izleri yaşatılıyor. İsmail Turgut'un vefatından sonra kızı, babasının dükkanının kapanmaması için Muzaffer Aydın'dan yardım istedi. Dostunun hatırasını yaşatmak isteyen Aydın da bu isteği kabul ederek dükkanı işletmeyi sürdürdü.

Aydın, Turgut'un yıllardır devam ettirdiği müşterilere ikram geleneğini de yaşatıyor. Bakkala gelenlere fıstık ve incir gibi ikramlarda bulunan Aydın, yakındaki okuldan gelen öğrencilere de bazı ürünleri indirimli veriyor.

Dostlukları 1960 yılında başladı

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Muzaffer Aydın, İsmail Turgut ile dostluğunun 1960 yılında, henüz 10-12 yaşlarındayken başladığını anlattı. O dönem Aslanlar mevkisinde ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Aydın, tanışmalarının da boya sandığı sayesinde olduğunu söyledi.

Aydın, o günleri şu sözlerle anlattı:

"İsmail Amca ile muhabbetim 1960 senesinde başlıyor. Ben o zaman daha 10-12 yaşlarındaydım. Aslanlar mevkisine boyacılığa gelirdim. Burada lokal vardı, ayakkabı boyardım. Akşamları boya sandıklarını getirip götürürken beni görmüş. 'Bu boya sandığını niye eve taşıyıp getiriyorsun? Burada dursun. Yarın geldiğin zaman alır buradan boyacılığa devam edersin' dedi. Okul çıkışında da boyacılık yaptığım için sandığı bırakamadığımı söyledim. O şekilde bir tanışmamız oldu. Bazen işi olduğunda benden dükkana bakmamı istiyordu. Öylece samimiyetimiz başladı."

"Ömrüm yettiği müddetçe bakarım"

İsmail Turgut'un yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybettiğini belirten Aydın, dostunun kızının isteği üzerine bakkalı açık tutmaya karar verdiğini dile getirdi.

Aydın, "İsmail amca vefat edeli 5 yıl oldu. Kızı geldi, babasının dükkanının kapanmamasını istedi. Ben de kabul ederek 'Ömrüm yettiği müddetçe bakıveririm' dedim" diye konuştu.

Turgut ve eşinin kendisine ailesinden biri gibi davrandığını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsmail amca ve eşi beni anne baba gibi muhafaza ettiler. Her sıkıntılarımda arkamda oldular. Allah razı olsunlar derim. Her daim dualarımı eksik etmem."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı