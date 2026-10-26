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Karabük'te Dökecekspor-Demirspor U17 maçı 78. dakikada kavgayla tatil edildi

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Karabük'te Dökecekspor-Demirspor U17 maçı 78. dakikada kavgayla tatil edildi Haber Videosunu İzle
Karabük'te Dökecekspor-Demirspor U17 maçı 78. dakikada kavgayla tatil edildi
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Karabük Adatepe Dökecekspor ile Karabük Demirspor arasındaki U17 Gelişim Ligi maçı, 1-1'lik eşitlikte bitime 2 dakika kala çıkan kavga nedeniyle 78. dakikada tatil edildi. Safranbolu sentetik sahada oynanan maçla ilgili karar hafta içinde İl Futbol Tertip Komitesi'nce verilecek.

Karabük Adatepe Dökecekspor ile Karabük Demirspor arasında oynanan U17 Gelişim Ligi müsabakasında futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Safranbolu sentetik sahada oynanan ve 80 dakika üzerinden yapılan müsabakada, 1-1'lik eşitlikle mücadele devam ederken, bitime 2 dakika kala gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Dökecekspor'da forma giyen bir futbolcunun rakibine sert faul yapmasının ardından oyuncular arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tribünlerde bulunan iki takımın yöneticileri ve taraftarlarının da dahil olduğu öne sürüldü. Yaşanan olaylar sırasında saha içinde yumruklu kavga çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine karşılaşmanın hakemi, müsabakayı 78. dakikada tatil etti. Karşılaşmayla ilgili kararın, hafta içinde toplanacak İl Futbol Tertip Komitesi tarafından verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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