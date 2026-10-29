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Karabük Safranbolu'da ormanda kaybolan 2 kişi 3 saatlik aramayla bulundu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar aramak için ormana giden 2 kişi, Sarıçiçek bölgesinde kayboldu. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik aramasının ardından Sarıçiçek Göleti yakınında bulunan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar aramak için gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu.

Sarıçiçek bölgesinde mantar aramak için ormana giden F.K. ve E.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Şahısların Safranbolu Kent Ormanı mevkiinden giriş yaptıkları öğrenen ekipler bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama tarama çalışmalarının ardından kaybolan şahıslar Sarıçiçek Göleti'ne yakın mevkiinde bulundu. F.K. ve E.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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