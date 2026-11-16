Karabük Safranbolu'da yerleşim alanına inen kurt, evin bahçesinde görüntülendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına gelen kurt, bir evin bahçesi ve çevresinde dolaştı. Kurdu fark eden ev sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde müstakil evinin önünde bir kurt gören ev sahibi, balkona çıkarak hayvanı görüntüledi. Bir süre bahçe ve yol çevresinde dolaşan kurt, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kurdun evin önündeki hareketleri, cep telefonu görüntülerinin yanı sıra güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı