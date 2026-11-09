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Safranbolu'da KÖYDES kapsamında 45,92 kilometre sıcak asfalt tamamlandı

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Safranbolu'da KÖYDES kapsamında 45,92 kilometre sıcak asfalt tamamlandı
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Safranbolu Kaymakamı Baskın, 2026 KÖYDES kapsamındaki içme suyu ve asfalt yatırımlarını yerinde inceledi. Sırçalı köyünde 30 metreküplük depo, 6 köyde bakım-onarım ve 9 köyde klorlama yapıldı; köy yollarına 45,92 kilometre sıcak asfalt tamamlandı.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, 2026 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde yapılan bazı yatırımları inceledi.

Kaymakam Baskın, KÖYDES projeleri çerçevesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan içme suyu deposu yapımı, içme suyu depoları bakım ve onarımı, otomatik klorlama cihazı takılması çalışmaları ile köylere yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sırçalı köyü 30 metreküp içme suyu deposu yapımı, Akkışla, Nebioğlu, Yolbaşı, Üçbölük, Çavuşlar ve Akören olmak üzere 6 köyün depo bakım ve onarımı, 9 adet köyün içme suyu deposuna otomatik klorlama cihazı takılması projeleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği KÖYDES yol projeleri çerçevesinde ve Karabük İl Özel İdaresi marifeti ile ilçe köy yollarına 45,92 kilometre sıcak asfalt yapımının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Kaymakam Baskın'a Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Teknik Sorumlusu Yılmaz Aksoy ve köy muhtarları eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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