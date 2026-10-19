Karabük Safranbolu'da kırmızı listedeki porsuk cep telefonuyla kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, kamerayla kaydedildi.

Ağaçkese köyünde aracıyla ilerlerken porsuğu gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin nesli tükenmekte olan canlılar için hazırladığı kırmızı listedeki porsuğun yolda beklemesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA