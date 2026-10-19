Karabük Safranbolu'da kırmızı listedeki porsuk cep telefonuyla kaydedildi

Karabük Safranbolu'da kırmızı listedeki porsuk cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, Ağaçkese köyünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan porsuğun yolda beklediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, kamerayla kaydedildi.
Ağaçkese köyünde aracıyla ilerlerken porsuğu gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin nesli tükenmekte olan canlılar için hazırladığı kırmızı listedeki porsuğun yolda beklemesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA