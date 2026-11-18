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Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi, ara tatilde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra asırlık geleneksel evlerin bulunduğu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçe, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi konaklarıyla tanınan ilçeye gelen tatilciler, tarihi çarşıdaki Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyüş yapıp müze ve konakları geziyor.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restorasyonla butik otele dönüştürülen konaklar ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih ediliyor.

Hıdırlık Tepesi'ne çıkarak kentin manzarasını seyreden ziyaretçiler, ilçeye özgü lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.

Kaynak: AA