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Karabük'ün UNESCO listesindeki Safranbolu ilçesinde etkili olan kar konakları kapladı

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Karabük'ün UNESCO listesindeki Safranbolu ilçesinde etkili olan kar konakları kapladı
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Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde dün başlayan ve gece süren kar yağışı, tarihi konakları karla kapladı. Bağlar'daki asırlık konakların çatıları beyaz örtüyle kaplanırken, tarihi yapılar turistlerin ilgisini çeken kış manzaraları oluşturdu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi konakları beyaza bürüdü.

Dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, evleriyle dünyaca ünlü tarihi ilçede beyaz örtü oluşturdu. Özellikle Bağlar bölgesinde bulunan asırlık konaklar ve geleneksel Safranbolu evlerinin çatıları karla kaplandı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimarisiyle dikkat çeken tarihi yapılar, beyaz örtüyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Tarihi dokusu ve korunan mimari yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da, kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı. Tarihi konakların ahşap ve taş mimarisi, karla kaplanan çatılar seyirlik görüntüler oluşturdu.

Tarihi yapılar ve çevresindeki beyaz örtü dronla da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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