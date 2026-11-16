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Safranbolu'da 51 çiftçinin ürettiği safranda 55 kilogram rekolte bekleniyor

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Safranbolu'da 51 çiftçinin ürettiği safranda 55 kilogram rekolte bekleniyor
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Safranbolu'da 51 çiftçinin yaklaşık 110 dekar alanda yetiştirdiği safranın hasadı sürüyor. Bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

Avrupa Birliğinden (AB) 2024'te coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sürüyor.

"Bu yıl 15 kilogram ürün hasat etmeyi hedefliyoruz"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, 7 Ekim'den itibaren safran çiçeği topladıklarını söyledi.

Geçen hafta kar yağdığını hatırlatan Yılmaz, "Çiçek toplamaya birkaç gün ara verdik. Kar eridikten sonra çiçek toplamaya başladık. Muhtemelen bir hafta daha çiçek toplamaya devam ederiz. İyi bir üretim sezonu geçiyor. Sezon sonuna doğru çiçek verimi azaldı ama hala topluyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, günde 4-5 sepet çiçek topladıklarını anlatarak, "20 dekar alanda üretim yapıyoruz. Alan geniş olunca çiçek bol oluyor. Bu yıl 15 kilogram ürün hasat etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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