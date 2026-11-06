Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

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KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de yağışla birlikte beyaza büründü.

Keltepe Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağışın ardından kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Safranbolu ilçesindeki Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı