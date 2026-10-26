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Safranbolu'da 2. sınıf öğrencileri aileleriyle geleneksel oyunlar oynadı

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Safranbolu'da 2. sınıf öğrencileri aileleriyle geleneksel oyunlar oynadı
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Safranbolu Altınsafran İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve aileleri, stadyumdaki etkinlikte geleneksel oyunlar oynayıp spor yaptı. Proje, çocukların akademik başarısını ve sosyal, kültürel, sanatsal, sportif gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Ailemle Eğitim Yolculuğum" ve "Ailemle Spor Yapıyorum" etkinliklerinde öğrenciler ve aileleri spor yaparak, geleneksel çocuk oyunları oynadı.

Safranbolu Altınsafran İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve aileleri, Safranbolu Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Programda ip çekme, ip atlama, "Yağ Satarım Bal Satarım" ve "Elim Sende" gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı. Etkinlik kapsamında ayrıca "Spor Yapıyorum" etkinliği gerçekleştirildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrenciler ile ailelerine yönelik yürütülen proje çerçevesinde çocukların akademik başarılarının artırılması, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje ile ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli ve verimli zaman geçirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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