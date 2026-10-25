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UNESCO listesindeki Safranbolu, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı

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UNESCO listesindeki Safranbolu, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu, hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler tarihi çarşıda Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyüp konakları ve müzeleri geziyor, Hıdırlık Tepesi'nden manzara seyredip lokum ve hediyelik eşya alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, hafta sonunda çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tarihi konaklarıyla tanınan ilçeye gelen tatilciler, tarihi çarşıdaki Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyüş yapıp müze ve konakları geziyor.

Hıdırlık Tepesi'ne çıkarak kentin manzarasını seyreden ziyaretçiler, ilçeye özgü lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.

Kaynak: AA
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