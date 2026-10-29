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Karabük Safranbolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde saat 03.00 sıralarında kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı; sürücünün uzman çavuş olduğu öğrenildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçenin Bostanbükü Kavşağı'nda meydana geldi. M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.O.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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