Karabük Safranbolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçenin Bostanbükü Kavşağı'nda meydana geldi. M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.O.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı