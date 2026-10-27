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Safranbolu'da Güler Çetinceviz'in ölümüne yol açan kaza kamerada görüntülendi

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Safranbolu'da Güler Çetinceviz'in ölümüne yol açan kaza kamerada görüntülendi Haber Videosunu İzle
Safranbolu'da Güler Çetinceviz'in ölümüne yol açan kaza kamerada görüntülendi
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Safranbolu'da 57 yaşındaki motorlu bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Çetinceviz'e otomobilin çarptığı ve savrulduğu anlar yer alıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 57 yaşındaki motorlu bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda Karayolları karşısındaki yaya geçidi yakınında meydana gelen kazada, S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil Güler Çetinceviz'in kullandığı motorlu bisiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Çetinceviz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çetinceviz'e hızla gelen otomobilin çarptığı ve savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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