Safranbolu'da 10. Uluslararası Safran Festivali'nde keşkek safranla buluşturuldu

Safranbolu'da 10. Uluslararası Safran Festivali'nde keşkek safranla buluşturulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'da 10. Uluslararası Safran Festivali kapsamında geleneksel keşkek safranla buluşturularak 'safranlı çıtır keşkek' hazırlandı. Etkinlikte yemek katılımcıların beğenisine sunuldu ve Safranbolu safranının farklı yemeklerde kullanımı yaygınlaştırılıyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10. Uluslararası Safran Festivali kapsamında düzenlenen gastronomi etkinliğinde, geleneksel keşkek yemeği safranla buluşturularak "safranlı çıtır keşkek" hazırlandı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'Cittaslow' ünvanına sahip Safranbolu'daki Hıdırlık Seyir Tepesi'nde "Gastronomy Living Lab" etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte Şef Osman Mahir Balıkçı, Mehmet Can Çakıroğlu'nun katkılarıyla geleneksel keşkek yemeğini Safranbolu'nun "kırmızı altın" olarak bilinen safranıyla buluşturarak "safranlı çıtır keşkek" hazırladı. Yöresel lezzetlere yenilikçi bir yorum kazandırmak amacıyla hazırlanan yemek, etkinliğe katılanların beğenisine sunuldu.
Festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle Safranbolu safranının farklı yemeklerde kullanımı yaygınlaştırılarak kent tanıtılıyor.