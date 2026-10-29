Karabük Safranbolu'da devrilen otomobilin yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karabük Safranbolu'da devrilen otomobilin yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 34 ZK 2913 plakalı otomobilin Bostanbükü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.O.V'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA