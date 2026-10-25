Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, Kanyon Köprü mevkisinde 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, Kanyon Köprü mevkisinde 2 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.C. (40) idaresindeki 78 ABH 422 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü mevkisinde İ.A. (42) yönetimindeki 78 AR 325 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Cizre'de Amedspor kutlaması korkuttu! Havai fişekler kalabalığın üzerine atıldı

Liderlik kutlaması korkuya döndü! Fişekler kalabalığa atıldı
Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 4 yaralı