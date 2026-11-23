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Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı tamamlandı.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 55 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştirildi.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 56 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safranın çiçekleri toplandı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

Avrupa Birliğinden 2024'te coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sona erdi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, safran hasadının sonuna geldiklerini söyledi.

Gelecek yıl aynı mevsimde çiçek toplamaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Bundan sonra sahamızdaki soğanların bakımını yapacağız. Güzel bir sezon geçirdik. 7 Ekim'den itibaren safran çiçeği toplamaya başladık. Sezon ortasında kar yağmasına rağmen gayet güzel geçti. Yine de yeterince verim alabildik." dedi.

Kaynak: AA