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AK Parti Karabük heyeti Safranbolu'daki 2 kilometrelik yol çalışmasını inceledi

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AK Parti Karabük heyeti Safranbolu'daki 2 kilometrelik yol çalışmasını inceledi
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AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu girişindeki yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. 2 kilometrelik yolun 1,6 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla trafiğe açılırken, Baba Sultan Kavşağı 32 metre yarıçaplı dönel kavşak olarak düzenleniyor.

Ak Parti Karabük heyeti, Safranbolu ilçesinde yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Safranbolu girişinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük-Bartın-Kastamonu kara yolu güzergahında bulunan 2 kilometrelik Safranbolu yolunda zemin iyileştirme, drenaj, bitümlü sıcak karışım ve tretuvar çalışmaları yürütülüyor. Güzergahın 1,6 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla tamamlanarak trafiğe açıldı. Safranbolu-Bartın ayrımında bulunan Baba Sultan Kavşağı da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yeniden düzenleniyor. 32 metre yarıçaplı modern dönel kavşak olarak projelendirilen kavşağın büyük bölümü tamamlanırken, kalan imalatların bitirilmesiyle 2 kilometrelik yol kesiminin tamamının hizmete sunulması hedefleniyor.

İncelemelere AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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