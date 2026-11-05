Karabük Safranbolu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Karabük Safranbolu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sadri Artunç Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı. Sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sadri Artunç Caddesinde meydana geldi. 78 ACR 033 plakalı motosiklet, 78 SK 422 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı