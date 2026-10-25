Karabük'te kavşakta çarpışan iki otomobilde 2 sürücü yaralandı

Karabük'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 136. Cadde üzerinden Kanyon Köprü istikametine seyreden Mustafa C. (40) yönetimindeki 78 ABH 422 plakalı otomobil ile 125. Sokak üzerinden aynı istikamete ilerleyen İpek A. (42) idaresindeki 78 AR 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı