Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te kavşakta çarpışan iki otomobilde 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 136. Cadde üzerinden Kanyon Köprü istikametine seyreden Mustafa C. (40) yönetimindeki 78 ABH 422 plakalı otomobil ile 125. Sokak üzerinden aynı istikamete ilerleyen İpek A. (42) idaresindeki 78 AR 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak

Tezgahı bırakacak kimse bulamadı! Simitçi bu notla sınava girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi

Akdeniz ülkesinden Trump'a rest! Resmen nota verdiler
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı

Saatler bugün yeniden ayarlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı

Dünya peşindeydi! Türk polisi diz çöktürdü
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

Cüzdanınızı açıp kontrol edin! 2027'de geçersiz sayılacak
Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Yunanistan'ın hamlesi Destici'yi küplere bindirdi: Bu kabul edilemez
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Kurtulduk diye sevinirken korkulan oldu