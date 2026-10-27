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Karabük Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü öldü, kaza kameraya yansıdı

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Karabük Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü öldü, kaza kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Karabük Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü öldü, kaza kameraya yansıdı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, bisiklet ve sürücüsünün kara yoluna savrulduğu anları kaydetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobille çarpışan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in (57) karıştığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin ve sürücüsünün kara yoluna savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA
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