UNESCO listesindeki Safranbolu'da tarihi yapılar sisle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sis, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi yapıları kapladı. İlçe merkezi ve Tarihi Çarşı'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konaklar Hıdırlık Tepesi'nden görüntülendi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.
Safranbolu ilçe merkezi ve Tarihi Çarşı'da sis etkili oldu.
Sisle kaplanan tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konaklar, Hıdırlık Tepesi'nden görüntülendi.
Kaynak: AA