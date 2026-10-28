Safranbolu'da ortaokul öğrencisi resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" konulu resim yarışmasında Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencisi Buğlem Batur, Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş; Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, Okul Müdürü Serpil Erdoğan, Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Kalay, birinci olan öğrenci Buğlem Batur ve ailesini makamında kabul etti.

Öğrenciyi başarısından dolayı tebrik eden Akbaş, "Cumhuriyetimizin 103. yılında böylesine anlamlı bir yarışmada Türkiye birinciliği elde eden öğrencimizi tebrik ediyoruz. Buğlem'in başarısı, gençlerimizin sanata olan ilgisinin ve yeteneklerinin en güzel göstergesidir. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı