Karabük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi.

Safranbolu Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde yaklaşık 1,5 kilometre yürüyüp Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Program kapsamında burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Karabük Valiliği ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon yapıldı.

Karabük Belediyesi Kanyon Park Düğün Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan davetlileri Vali Oktay Çağatay karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Çağatay, Cumhuriyet'in, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde, emperyalist güçlere karşı verilen destansı bir istiklal mücadelesinin en güzel meyvesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in sadece prangaları kırıp atmak, sadece siyasi bağımsızlığı kazanmak demek olmadığını belirten Çağatay, "Cumhuriyet, cehalete, geri kalmışlığa ve yoksulluğa karşı açılmış topyekun bir savaşın, ekonomik, sınai ve kültürel bir aydınlanmanın adıdır. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi üreten, güçlü ve modern bir devletin inşasıdır." dedi.

Çağatay, resepsiyonun ardından masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Kaynak: AA