Turhal Asayiş Komando Bölüğü, Cengaver yarışında 173 tim arasında 10'uncu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında bu yıl ilk kez düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması'nda Turhal Asayiş Komando Bölüğü, 173 tim arasında 10'uncu sırada yer aldı. Zorlu mücadele alanlarında yeteneklerini ve ekip ruhunu ortaya koyan komandolara ödüllerini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı verdi.
Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında bu yıl ilk kez düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması'nda Turhal Asayiş Komando Bölüğü, 173 tim arasında 10'uncu sırada yer aldı.
Türkiye genelinden Jandarma Asayiş Komando bölüklerinin katıldığı organizasyonda komandolar, zorlu mücadele alanlarında yeteneklerini, fiziksel dayanıklılıklarını ve ekip ruhlarını ortaya koydu. Büyük rekabete sahne olan yarışmada Turhal Asayiş Komando Bölüğü, sergilediği performansla dikkat çekti.
Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödüllerini Jandarma genel komutanı Orgeneral Ali Çardakçı tarafından verildi.