Karabük Safranbolu'da kedi ile yılanın karşılaşması cep telefonuyla görüntülendi

Karabük Safranbolu'da kedi ile yılanın karşılaşması cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde bir kedi ile yılan karşı karşıya geldi. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan çalıya tırmandı; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kedinin yılanla oynaması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bostanbükü köyünde yaşanan olayda kedi ile yılan bir süre karşı karşıya geldi. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan, darbelerden kurtulmak için çalının üzerine tırmandı.
İlginç karşılaşma, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı