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Karabük Safranbolu'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sadri Artunç Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Aslanlar istikametine seyir halinde olan 78 ACR 555 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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