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Karabük şehir merkezi ve Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, kentte görüş mesafesini düşürdü.

Şehrin üzerini kaplayan sis tabakası nedeniyle şehir sis bulutları arasında kayboldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, özellikle şehir merkezi ve Safranbolu'da etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Kent merkezini ve çevresini kaplayan sis tabakası, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Şehir genelinde etkili olan sis dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı