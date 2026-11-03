Karabük Safranbolu'da Safran Festivali üçüncü gününde mutfak gösterileriyle sürdü

Karabük Safranbolu'da Safran Festivali üçüncü gününde mutfak gösterileriyle sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Safran Festivali üçüncü gününde mutfak gösterileriyle devam etti. Safranlı ekmek ve içecek yarışmalarının yapıldığı festival, yarın safran hasadı ve ayıklama etkinliğiyle sona erecek.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenen Safran Festivali, üçüncü gününde etkinliklerle devam ediyor.
Hıdırlık Seyir Tepesi'nde yapılan program kapsamında, şeflerin katılımıyla canlı mutfak gösterileri ve söyleşiler düzenlendi.
"Safran İçin Çal" canlı müzik performansının da sergilendiği festivalde, safranın gastronomiye kattığı değer ve mutfaktaki kullanım alanları katılımcılara uygulamalı anlatıldı.
"Safran Sofrası Yemek Yarışmaları" kapsamındaki "Safranlı Ekmek" ve "Safranlı İçecek" kategorilerinde yarışmacılar en iyi lezzeti sunmak için mücadele etti.
Festival, yarın safran hasadı ve ayıklama etkinliğiyle sona erecek.