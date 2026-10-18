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Safranbolu'da gece yağan kar ormanı beyaza bürüdü, mantar toplayanlar kar keyfi yaptı

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Safranbolu'nun Ömür Ahmet Kıran mevkisinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı ile ormanlar beyaza büründü. Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı.

Safranbolu ilçesindeki Ömür Ahmet Kıran mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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