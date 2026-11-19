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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe'nin vefat eden babası Halit Altuntepe'nin (77) cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Altuntepe için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Altuntepe'nin cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Altuntepe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Erdal Demir, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA