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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, ilk kez düzenlenen "Cengaver Asayiş Komando Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Yorulmak var ama yılmak yok, zorlanmak var ama vazgeçmek yok." ifadesi kullanılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı, ilk kez düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması'nın kapanış törenine katılarak dereceye giren katılımcılara ödüllerini verdi. Komandolarımız, zorlu parkurlarda ortaya koydukları azim, disiplin ve sarsılmaz takım ruhuyla, milletin huzurunu kendi huzurunun üstünde tutan Türk jandarmasının gücünü, kararlılığını ve mücadele ruhunu bir kez daha sergiledi. Gücümüz birliğimizden, cesaretimiz inancımızdan, kararlılığımız milletimize olan bağlılığımızdan geliyor."

Paylaşımda, jandarma personelinin yarışmadaki mücadelesinden görüntülerin olduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA