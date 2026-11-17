Karabük ve Safranbolu'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı. Sürücüler sisli güzergahta dikkatli ilerlerken trafik ekipleri aşırı hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyarıda bulundu; kent merkezindeki bazı yapılar da sis nedeniyle görünmez hale geldi.
Karabük'te sis etkisini gösterdi.
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.
Öte yandan, sisin etkisiyle kent merkezindeki bazı yapılar adeta gözden kayboldu.
Kaynak: AA