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AK Parti heyetinden Safranbolu Millet Bahçesi’nde inceleme

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AK Parti heyetinden Safranbolu Millet Bahçesi’nde inceleme
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Safranbolu Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Safranbolu Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşık bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 71'e ulaştığı belirtildi. Proje kapsamında seyir terasları, yaya yolları, kamelyalar, pergolalar ve kıraathane binası inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında çalı ve çim imalatları da sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Safranbolu'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması ve vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Safranbolu'nun sosyal yaşamına katkı sunması beklenen projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteklerinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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