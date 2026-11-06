Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Safranbolu TSO Meclisi 2026 hasat safranın kilogram fiyatını 900 bin liraya belirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safranbolu TSO Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin lira olarak belirledi. Başkan Erol Altuntepe, bu fiyatın üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve ürünün marka değerinin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin lira olarak belirledi.

Safranbolu TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Safranbolu'nun en önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden, kendine özgü aroması, rengi ve kalitesiyle dünya çapında tanınan Safranbolu safranı, bölgenin ekonomisi ve turizmine sağladığı katkıyla önemini her geçen gün artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, safranın yalnızca ekonomik değeri yüksek tarım ürünü değil, kentin tarihini, kültürünü ve köklü üretim geleneğini temsil eden önemli bir marka olduğunu belirtti.

Safranın bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli olduğunu aktaran Altuntepe, "Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin lira olarak belirledik. Bu fiyatın üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve ürünümüzün marka değerinin korunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Altuntepe, safranın uluslararası tesciline ve yürütülen projelere de değinerek, Safranbolu safranının hak ettiği değeri görmesini sağlamayı, üreticileri desteklemeyi ve ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Kaynak: AA
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı

Sınav kopya şebekesi çökertildi! Kurdukları düzenek şaşırttı
Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika